Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 AEL 497 plakalı CHERY marka cip ile 34 BYG 270 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.