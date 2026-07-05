Kaynak: İHA

Elazığ'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, doğada tehlikeli bir örümcek türü ortaya çıktı. Sivrice ilçesinde ikamet eden bir vatandaş, çevresinde daha önce rastlamadığı büyüklükte ve farklı yapıda bir örümcek fark etti. Durumu merak ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, yaptığı incelemede bu canlının halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen "sarıkız örümceği" olduğunu belirledi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yuvalarından çıkan ve güçlü zehri nedeniyle insan sağlığı açısından ölümcül tehlike barındıran sarıkız örümceği, sıra dışı fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 13 santimetre uzunluğa kadar erişebilen bu tür, yüksek mesafelere zıplama yeteneğiyle biliniyor. Temel besin kaynakları arasında akrep ve kertenkele gibi canlılar yer alan sarıkız örümceğinin bölgede görülmesi, tedirginliğe yol açtı.