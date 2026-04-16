Ziyaretler sırasında mezarlıkların genel durumu gözden geçirilirken, bakım ve onarım gerektiren alanlar da yerinde tespit edildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren birim, il genelinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ekipler, şehit kabirlerinin bulunduğu mezarlıkları tek tek ziyaret ederek hem dua etti hem de ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

Çalışma kapsamında başta Harput olmak üzere Alayaprak, Sağman, Salkaya, Bahçekapı, Dede Yolu, Dede Pınarı, Kavallı, Keydan, Akbuğday ve Hatunköy’deki kabristanlar ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.