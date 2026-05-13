Düzenlenen program kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak verilen koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşamı teşvik eden uygulamalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte; beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, sigara bırakma desteği, psikososyal danışmanlık hizmetleri, kanser taramaları ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ayrıca Elazığ’da hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye ve toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik faaliyet alanları hakkında katılımcılara kapsamlı sunum gerçekleştirildi.