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Kaynak: İHA

Yangın, Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın altındaki tahta paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın birinci katına kadar yükselirken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangını gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.