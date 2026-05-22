Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüze, Elazığ Belediye Başkanlığı tarafından intikal eden bilgi doğrultusunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği personeli, Belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşınarak yakıldığı ve uygun bertaraf yöntemlerinin uygulanmadığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; insan sağlığı ve çevre açısından yüksek risk taşıyan tıbbi atıkların usulüne uygun şekilde yönetilmediği, söz konusu fiilin bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından ciddi risk oluşturduğu ve çevresel etkilerinin telafisi güç sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, ilimizde faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (v) bendi uyarınca 47 milyon 206 bin 354,50 TL idari para cezası uygulanmıştır. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.