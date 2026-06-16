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Kaynak: İHA

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AD 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.