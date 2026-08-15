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Kaynak: İHA

Olay, Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasındaki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otluk alandaki yangın söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.