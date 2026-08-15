Olay, Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasındaki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otluk alandaki yangın söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da otluk alanda yangın paniği
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Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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