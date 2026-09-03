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Kaynak: İHA

Otizm İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Elazığ’da bir araya geldi. Vali Yardımcısı Armağan Turan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de katıldı. Paydaş kurum temsilcileri de salonda hazır bulundu. Görüşmeler İkinci Ulusal Otizm Eylem Planı çerçevesinde yapıldı. İl genelindeki mevcut projeler ayrıntılı şekilde incelendi.

Otizmli bireylerin yaşam kalitesi ön planda tutuldu. Ailelerin yaşadığı sorunlar detaylı şekilde değerlendirildi. Eğitim alanındaki hizmetler masaya yatırıldı. Sağlık ve sosyal hizmet olanakları gözden geçirildi. İstihdam olanakları ve erişilebilirlik başlıkları konuşuldu. Sosyal ve kültürel hayata katılımın artırılması planlanırken gelecek dönemde atılacak adımlar netleştirildi. Kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek, yeni faaliyetler hızla hayata geçirilecek.