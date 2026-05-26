Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Elazığ merkezde yer alan İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak’taki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurt dışından memleketi Elazığ’a gelen 72 yaşındaki Tacim Yeşil, geçici olarak bir otele yerleşti. Memleketinde bir süre kaldıktan sonra yeniden yurt dışına dönmeyi planlayan yaşlı adamdan bir müddet haber alınamadı.

Zaman geçtikçe Yeşil'in kaldığı otelin koridorlarını ağır bir kokunun sarması üzerine durumdan şüphelenen otel yönetimi, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Otele kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görevliler eşliğinde yaşlı adamın konakladığı odaya girdiklerinde Yeşil'i yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ilk incelemeler neticesinde, Tacim Yeşil'in yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.