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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yayımladığı genelgeyle okul kıyafetlerinde arma kullanımını kesinleştirmesi, Elazığ'daki mağazalarda yoğunluğu artırdı. Ders ziline günler kala netleşen yeni giyim mevzuatı sonrası veliler ve öğrenciler okul forması satan işletmelere akın etti.

Eğitim camiası ve öğrenciler için getirilen tek tip ile amblem kuralları, piyasadaki okul alışverişi hareketliliğini katladı.

ARMA ZORUNLULUĞU VE MEVZUAT TALEBİ KATLADI

Milli Eğitim kararıyla hem öğretmenler hem de öğrenciler kapsayan kıyafet ve arma düzenlemesinin netleştiğini belirten işletme sahibi Burak Çelik, son günlerde mağazalarında büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi. Okullardaki tek tip giyim ve kesinleşen amblem şartını öğrenen velilerin alışverişe yöneldiğini aktaran Çelik, tüm hazırlıkların mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

VELİLERDEN SON GÜNLERE KALMAYIN UYARISI

Alışverişe gelen öğrenci velisi Nihat Erkol, sunulan hizmetten memnun kaldıklarını ifade ederken, paça ve terzi tadilat süreçlerinin aksamaması adına diğer velilere ellerini çabuk tutmaları yönünde tavsiyede bulundu. Hazırlıklarını erken tamamlayan öğrencilerden Ecrin Paketçi ise son gün sıkışıklığı yaşamamak adına formasını önceden aldığını dile getirdi.