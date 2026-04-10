Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi, Tahliye Tatbikatı ve Araç Tanıtımı" etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programında öğrencilere; afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar detaylı şekilde anlatıldı. Uzman ekipler tarafından verilen bilgilerle, çocukların afetlere karşı bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.



Etkinlik kapsamında tahliye tatbikatında öğrenciler, acil durumlarda güvenli ve hızlı şekilde nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledi.

Senaryo gereği yapılan tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu. Programın bir diğer bölümünde, afet ve acil durumlarda kullanılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler açısından eğitici ve verimli bir şekilde tamamlandı.