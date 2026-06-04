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Elazığ'da, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve kırmızı listede yer alan oklu kirpi türü bir vatandaş tarafından doğal ortamında görüntülendi.

Ana yaşam alanı Afrika olarak bilinen ve Türkiye genelinde çok nadir olarak görülebilen oklu kirpi, bu kez Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde ortaya çıktı.

Mahalle yolunda seyir halindeyken nadir görülen canlıyı fark eden bir sürücü, aracını durdurarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yol kenarında bir süre ilerleyen oklu kirpi, daha sonra arazide ilerleyerek gözden kayboldu.