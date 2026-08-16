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Kaynak: Haber Merkezi

Elazığ merkeze bağlı Ballıca köyünde, Türkiye genelinde oldukça az karşılaşılan ve literatürde 'Thomisidae' olarak adlandırılan sarı yengeç örümceği tespit edildi. Çevredeki bir vatandaş, sıra dışı türü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Küçük boyutlarına rağmen usta bir avcı olarak öne çıkan sarı yengeç örümceği, hayatını üzerine yerleştiği çiçeklerde sürdürüyor. Bulunduğu çiçeğin rengini alarak gizlenen tür, bu sayede bitkileri ziyaret eden böcekleri kolayca avlıyor. Bu örümcek, yetenekli gizlenme becerisi nedeniyle güçlükle fark ediliyor.