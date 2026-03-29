Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde abartı egzoz kullandığı tespit edilen A.A. idaresindeki 23 ADH 947 plakalı motosiklete 16 bin TL yazılarak 30 gün otoparka çekildi.

M.T. idaresindeki 23 ACY 350 plakalı motosiklet sürücüsüne sigortasız ve ehliyet belgesi iptal edilmişken araç kullanmaktan 241, 243 TL ve K.T.K idaresindeki 38 ZF 494 plakalı otomobile abartı egzoz kullanmaktan 16 bin lira ceza yazılarak 30 gün süre ile otoparka çekildi.

Toplam 3 araca 273 bin 243 lira ceza kesildi.



Denetimlerin, ekipler tarafından devam edeceği bildirildi.