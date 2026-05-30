Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Arslantaşı köyünde biyoçeşitlilik açısından sevindirici bir gelişme yaşandı. Köyde yaşayan bir vatandaş, evinin giriş kısmında hareket eden farklı bir canlı olduğunu fark etti. Yakından baktığında bu canlının, doğada nadir rastlanan ve koruma altında olan sarı benekli semender olduğunu anladı.

Nadir görülen bu türle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşayan vatandaş, hemen cep telefonuna sarılarak benekli semenderin fotoğraflarını çekti. Zararsız olduğu bilinen ve bir süre olduğu yerde duran semender, daha sonra kendiliğinden ilerleyerek gözden kayboldu ve doğal yaşam alanına geri döndü.

Lekeleri ve renkleriyle dikkat çeken sarı benekli semenderler, sağlıklı bir ekosistemin en önemli göstergeleri ve halkaları arasında yer alıyor. Uzmanlar, nesli tehdit altında olan bu tür canlılarla karşılaşıldığında hiçbir şekilde zarar verilmemesi, yakalanıp ev ortamına götürülmemesi ve kendi doğal ortamlarında serbestçe yaşamalarına izin verilmesi gerektiğinin biyolojik denge açısından kritik bir önem taşıdığını vurguluyor.