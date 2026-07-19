Elazığ’ın Cumhuriyet Mahallesi Arif Nihat Asya Sokak’ta meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, site tabelasına çarptıktan sonra yan yattı.

Elazığ’da korkutan kaza: Otomobil tabelaya çarpıp yan yattı - Resim : 1

1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

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