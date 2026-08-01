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Kaynak: İHA

Dağlık bölgeye gezinti amacıyla giden Yavuz Ölçücüoğlu, sahipsiz sokak köpeklerinin bir dağ keçisine saldırdığını gördü.

Duruma anında müdahale eden Ölçücüoğlu, çevredeki köpekleri uzaklaştırarak hedef olan hayvanı koruma altına aldı. Bacağından yaralandığı tespit edilen keçiyi kucağına alıp kayalık ve engebeli araziden aşağıya indiren vatandaş, ilk olarak yaralı hayvana su vererek sakinleşmesini sağladı.

Duyarlı vatandaş, bitkin haldeki dağ keçisini gerekli tedavi ve bakım işlemlerinin yapılması amacıyla yetkili ekiplere güvenli bir şekilde teslim etti.