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Kaynak: İHA

Elazığ’da meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkan cipin kaldırıma çıkması sonucu iki kişi yaralandı.

CİP KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi. D.T. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ÖNCE TRAFOYA SONRA YAYAYA ÇARPTI

Savrulan araç önce elektrik trafosuna, ardından kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki M.S.K.’ya çarptı. Cip daha sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlatırken, kazanın nedeni araştırılıyor.