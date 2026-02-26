Elazığ’da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde yolu kapanan 129 köyden 39’una yeniden ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

120 ARAÇ VE 90 PERSONELLE YOĞUN ÇALIŞMA

Kar küreme ve yol açma çalışmalarında 120 araç ve 90 personel görev alıyor. Ekipler, kent merkezinde 30, Baskil’de 28, Maden’de 5, Keban’da 9, Kovancılar’da 2 ve Sivrice’de 16 köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.