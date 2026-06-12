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Kaynak: İHA

Kaza, Kovancılar ilçesi çıkışı Palu yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 ADM 912 plakalı kamyonet ile 23 AEA 449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak ters döndü. Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Palu ve Kovancılar İlçe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza yerinde inceleme yaptı.