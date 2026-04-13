Olay, akşam saatlerinde Yurtbaşı Beldesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ne ait su arıtma tesisi inşaatında meydana geldi. Çalışma sırasında, henüz bilinmeyen nedenle işçilerin üzerinde olduğu iskele çöktü. Kazada 4 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.