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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Doğukent Mahallesi 86. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.