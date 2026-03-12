Kaza, Olgunlar Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 DK 505 plakalı otomobil ile 20 AGA 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin olarak inceleme başlattı.