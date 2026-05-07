Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çayırdam köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Y.E.Y. yönetimindeki 23 KA 261 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 07 DR 851 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.