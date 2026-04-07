Elazığ’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Palu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme başlattı.