Elazığ’da iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı olayda bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.