Elazığ’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir şüphelinin, yanındaki silah ve dolu şarjörü bir anaokulunun bahçesine attığı ortaya çıktı.

KOVALAMACA OKUL BAHÇESİNDE SON BULDU

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belinde silah taşıdığı tespit edilen H.E.K. isimli şahıs, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sırasında şüpheli, yanındaki tabancayı ve dolu yedek şarjörü Elazığ Belediyesi Anaokulu’nun bahçesine fırlatarak izini kaybettirmeye çalıştı.

SİLAHI OKUL MÜDÜRÜ BULDU

Gece yaşanan hareketliliğin boyutu, sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Okula gelen okul müdürü, bahçede sahipsiz bir silah ve şarjör olduğunu fark ederek durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bahçede bulunan silah ve mühimmatı muhafaza altına aldı. Ele geçirilen materyaller, detaylı inceleme yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.