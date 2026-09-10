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Kaynak: İHA

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

Bu kapsamda son 20 günde gerçekleştirilen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 55 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları ve operasyonlarda ise ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıdığı belirlenen 17 kişi yakalandı. Çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 17 fişek ile 8 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 17 kartuş ele geçirildi.

Güvenlik uygulamaları ve operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.