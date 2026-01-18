İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak’taki bir eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Elazığ’da eğlence mekanında sopalı bıçaklı kavga: 15 kişi birbirine girdi: 4 yaralı - Resim : 1

Yaklaşık 15 kişinin karıştığı kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elazığ’da eğlence mekanında sopalı bıçaklı kavga: 15 kişi birbirine girdi: 4 yaralı - Resim : 2

Elazığ’da eğlence mekanında sopalı bıçaklı kavga: 15 kişi birbirine girdi: 4 yaralı - Resim : 3

Elazığ’da eğlence mekanında sopalı bıçaklı kavga: 15 kişi birbirine girdi: 4 yaralı - Resim : 4

Elazığ’da eğlence mekanında sopalı bıçaklı kavga: 15 kişi birbirine girdi: 4 yaralı - Resim : 5

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Elazığ’da eğlence mekanında sopalı bıçaklı kavga: 15 kişi birbirine girdi: 4 yaralı - Resim : 6