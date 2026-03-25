Elazığ’da bir iş yeri kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hasan Sabri Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre motosikletle sokağa gelen şüpheliler, hedef aldıkları dükkana tabancayla ateş açtı. Saldırıda 9 el ateş edilirken, kurşunlar iş yerinin vitrinine isabet ederek hasara yol açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede inceleme başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.