Elazığ genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Yağışın hemen ardından harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarındaki durumu belirlemek amacıyla geniş kapsamlı saha çalışmaları başlattı.

Özellikle dolu yağışının yoğun hissedildiği Baskil ilçesinde yoğunlaşan teknik personeller, tarımsal üretimin yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının; Baskil ilçesine bağlı Yukarıkuluşağı, Resulkahya ve Karaoğlu köyleri ile il merkezine bağlı bazı mahallelerde sürdürüldüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülen saha taramalarında, bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kayısı, badem ve dut bahçeleri ile bağ alanlarında meydana gelen kayıplar tek tek kayıt altına alınıyor. Ekiplerin arazideki inceleme ve raporlama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.