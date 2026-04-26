Elazığ’da meteorolojinin uyarılarının ardından gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Aniden bastıran dolu, kent merkezinde yaşamı zorlaştırdı.

Yağış sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, dışarıda bulunan vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan etkili olan dolunun bazı tarım arazilerinde zarara yol açtığı öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ’ın doğu kesimleri ile Bingöl’ün güney bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.