Elazığ Belediyesi, şehir merkezinde görsel kirliliğe ve vatandaşların rahatsız edilmesine neden olan dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından planlanan operasyonla, halkın yoğun olarak kullandığı stratejik noktalar mercek altına alındı.

CAMİ VE HASTANE ÖNLERİ MERCEK ALTINDA

Zabıta ekipleri, özellikle vatandaşların dini ve insani duygularının en çok istismar edildiği cami çevreleri ve hastane önlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde de eş zamanlı kontroller yapıldı. Operasyon sırasında duygu istismarı yaparak para talep ettiği tespit edilen dilenciler, ekipler tarafından tek tek yakalandı.

Yakalanan şahıslar, gerekli kimlik kontrolleri ve yasal işlemlerin uygulanması amacıyla Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanan şahısların üzerlerinden çıkan paralar, kamuya aktarılmak üzere tutanak altına alındı.