Elazığ’da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon çerçevesinde 4 ayrı ikamet ve 1 araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde toplam 802 gram kokain, 69 kutu içerisinde 3 bin 873 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 4 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.