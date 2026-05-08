Olay, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ardından Elazığ’a sevk edildi. Olayda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.