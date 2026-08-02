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Kaynak: İHA

Elazığ’da kavurucu sıcaklar nedeniyle bitkin düşen bir kaplumbağa, çevreye duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde hayata tutundu.

Günün en sıcak saatlerinde yol kenarında bitkin halde yatan kaplumbağayı fark eden vatandaş, durumu karşılıksız bırakmadı. Sıcak havanın etkisiyle ciddi derecede susuz kaldığı anlaşılan minik hayvana, vatandaş kendi elleriyle su verdi.

Sunulan suyu büyük bir istekle uzun süre boyunca tüketen kaplumbağanın rahatladığı görüldü. Su ihtiyacını tamamen karşılayıp enerjisini toplayan sevimli canlı, daha sonra yavaş adımlarla ilerleyerek doğal ortamına geri döndü ve gözden kayboldu.

İnsanlık örneği sergilenen o anlar ise anbean vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.