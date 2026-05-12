Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin Öğrenci Yurdu öğrenci ve personeline yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Gerçekleştirilen eğitimde; afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca temel afet bilinci, tahliye süreçleri ve acil durumlarda doğru iletişimin önemi üzerine farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.