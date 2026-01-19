Elazığ’da etkili olan kar yağışı, sağlık ekiplerini zamanla yarışa zorladı. Maden ilçesine bağlı Çalkaya köyünde yaşayan 66 yaşındaki F.K., bulantı şikâyetiyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Akşam saatlerinden itibaren yoğun kar nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yaklaşık 7 saat süren müdahalenin ardından köy yolu ulaşıma açıldı.
Köye ulaşan UMKE ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından F.K., 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.