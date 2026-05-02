Elazığ’da uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin üstleri ile ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 5 bin 418 adet ecstasy hap ile 2 bin 126 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Böylece toplamda 7 bin 544 adet uyuşturucu hapın piyasaya sürülmesi engellendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.