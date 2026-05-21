Olay, Kültür Mahallesi Şehit Çavuş Hakkı Demir Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın son katında yaşayan 17 yaşındaki E.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü.

DURUMU KRİTİK, HASTANEYE KALDIRILDI

Düşme sesini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, yerde hareketsiz yatan genç kızı görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan E.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, genç kızın düşme nedenini belirlemek ve olayın intihar, kaza veya bir itilme sonucu mu meydana geldiğini aydınlatmak amacıyla evde ve olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.