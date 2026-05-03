Elazığ'da 40 yıllık demir yolu çalışanına duygusal veda: Son seferine çiçeklerle çıktı

Mesleğe ilk adımını nasıl attığını anlatan Mehmet Fırat, "Baskil Kadıköy doğumluyum. Kadıköy'de ilkokulu bitirdikten sonra köyümüzü su aldı. Bundan dolayı Malatya'ya gitmek zorunda kaldık. Malatya ve Elazığ'a trenle yolculuk yapıyorduk. Trenle yaptığımız yolculukta trene karşı bir sevgi oluştu. Malatya'da demir yoluna bir sınav açılınca direkt müracaat ettim. Sınavı da beşinci olarak kazanmıştım. Kürk istasyonunda demir yoluna adım atmış oldum. Orada makasçı olarak çalıştım. Diyarbakır Ergani'de çalıştım. Ardından Elazığ'a geldim ve manevracı, baş manevracı, gardıfren olmak üzere çeşitli birimlerde severek, isteyerek yaptım. Demir yolunu çok seviyorum. Ayrıldığıma da üzgünüm. 40 sene kazasız belasız, sağlıkla bitirdik ve bugüne geldik. Allah herkese nasip etsin. Bu son seferimdi. Bundan sonra inşallah artık gençler çalışacak, biz bayrağı onlara teslim ettik" dedi.