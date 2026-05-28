Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında, 7 yıl aradan sonra açılan dolusavak kapaklarından su tahliyesi güvenli bir şekilde devam ediyor. Bölgede kış aylarında gerçekleşen yoğun kar yağışının erimesi ve ilkbahar dönemindeki kuvvetli sağanaklar, Peri Çayı'nın yukarı havzasındaki Özlüce Barajı ile ardışık sistemde yer alan Pembelik ve Seyrantepe barajlarının tamamen dolmasına yol açtı.Tahliye Süreci Kademeli Olarak Yönetiliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) ile baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonunda, havzadaki su dengesini korumak ve enerji üretimini en üst seviyede optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı. İlk olarak tam doluluk seviyesini yakalayan Özlüce Barajı'nda 6 gündür, sistemin devamındaki Pembelik ve Seyrantepe barajlarında ise 2 gündür su tahliye işlemleri yürütülüyor. Ekipler, vadideki su akış hızını ve barajlardaki mevcut su seviyelerini anlık olarak izleyerek süreci sorunsuz bir şekilde sevk ve idare ediyor.

Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Peri Çayı vadisinden coşkuyla akan sular, bölgede göz alıcı manzaraların ortaya çıkmasını sağladı. Oluşan bu hareketli ve estetik nehir manzarası, doğaseverler ile fotoğraf meraklıları için ilgi çekici görüntüler oluşturuyor.