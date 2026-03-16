Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu 29. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları netleşmeyen iki otomobilin çarpışması sonucu kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Trafik akışı, kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol normale döndü.

Yetkililer, sürücüleri özellikle karayolu üzerinde dikkatli olmaya ve hız limitlerine uymaya davet etti.