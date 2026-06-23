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Kaynak: AA

Elazığ'da 3 Jeotermal Kaynak Sahası İhaleye Açıldı

Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Merkez ilçede bulunan 3 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 2 bin 225 hektar ile 4 bin 814 hektar arasında değişen sahalar için belirlenen muhammen bedeller 971 bin lira ile 2 milyon 207 bin lira arasında değişiyor. Geçici teminat tutarları ise 29 bin lira ile 60 bin lira arasında belirlendi.

Söz konusu sahaların ihalesi, 7 Temmuz tarihinde saat 14.00 ile 14.20 arasında Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

Van'da 2 Jeotermal Saha Yatırımcı Bekliyor

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre ise Erciş ilçesinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı saha ihale edilecek.

Yaklaşık 4 bin 300 ile 4 bin 800 hektar büyüklüğündeki sahaların muhammen bedelleri 1 milyon 450 bin lira ve 1 milyon 600 bin lira olarak açıklandı.

Van'daki ihaleler de 7 Temmuz tarihinde saat 10.00 ve 10.30'da Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Jeotermal Yatırımlara İlgi Artıyor

Enerji üretimi, seracılık, termal turizm ve doğal mineralli su kaynaklarının değerlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip jeotermal sahalar, son yıllarda yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Elazığ ve Van'da gerçekleştirilecek ihalelerin bölgesel ekonomiye ve enerji yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor.