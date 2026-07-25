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Kaynak: İHA

Elazığ merkez sınırları içerisinde yer alan Tadım köyü mevkiinde, henüz tespiti yapılamayan bir nedenle otluk alanda alevler yükselmeye başladı.

Yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese derhal itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yürüttüğü müdahale çalışmaları sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Alevlerin çıkış kaynağının tespiti amacıyla başlatılan inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.