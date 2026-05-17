Elazığ’da kontrolden çıkan bir cipin şarampole yuvarlanarak yüksek gerilim direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 23 AGC 883 plakalı cip, şarampole uçtu. Savrulan araç, yol kenarında bulunan yüksek gerilim direğine çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla jandarma, sağlık ve elektrik arıza ekipleri yönlendirildi. Yaralılara, sağlık görevlileri tarafından kaza mahallinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ardından ambulanslara alınan 2 yaralı, tedavi edilmek üzere şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından elektrik ekipleri hasar gören yüksek gerilim direğinde güvenlik ve onarım çalışması yürütürken, jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.