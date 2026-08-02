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Kaynak: İHA

Elazığ ile Pertek arasında ulaşımı sağlayan feribotta meydana gelen teknik bir aksaklık, sefer sırasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Pertek’ten Elazığ yönüne hareket eden feribotun motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı arıza meydana geldi. Varış noktasına yaklaşık 30 metre kala aniden duran feribottaki yolcular, yaşanan durum karşısında endişeli anlar geçirdi.

Teknik personelin hızlı müdahalesi sayesinde motor arızası kısa sürede giderildi. Yeniden çalıştırılan feribot, emniyetli bir biçimde iskeleye yanaştırıldı. Yolcuların sorunsuz bir şekilde tahliye edildiği olayda herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.