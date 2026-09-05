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Kaynak: İHA

Sarp kayalıkların doğal yaşam alanı olduğu koruma altındaki dağ keçisi, Palu sınırları içinde Devlet Su İşleri'ne ait kullanılmayan bir havuza düştü. Hayvanın havuzdan çıkamadığını gören çevre sakinleri durumu hemen yetkili birimlere aktardı. İhbarı değerlendiren Elazığ Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (ELDAK), Palu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve DSİ personeli kısa sürede olay yerine intikal etti.

ELDAK Başkanı Murat Bahçeci'nin yönetimindeki ekipler, havuzun derin yapısına ulaşmak amacıyla özel teknik ekipmanlar ve halat düzenekleri hazırladı. Havuza güvenli bir şekilde inen ekipler, yara almadan kurtardıkları keçinin sağlık kontrollerini olay yerinde tamamladı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan koruma altındaki yaban hayvanı, ekiplerin titiz çalışması neticesinde yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Operasyonun detaylarını aktaran ELDAK Başkanı Murat Bahçeci, ekipmanlar ve ip sistemleri vasıtasıyla hayvana ulaştıklarını belirtti. İtfaiye ve DSİ ekiplerinin verdiği destekle süreci başarıyla tamamladıklarını, koruma altındaki dağ keçisini sağ salim doğal habitatına kavuşturduklarını dile getirdi.