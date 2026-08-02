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Kaynak: İHA

Elazığ'ın Maden ilçesinde akşam saatlerinde etkileyici bir gün batımı manzarası kaydedildi. İlçenin sembolik yapıları arasında yer alan eski maden fabrikası bacası ile etrafını saran sarp arazi yapısı, güneşin batış anında dron kameralarına yansıdı.

Güneş ışıklarının dağların ardında kaybolduğu dakikalarda oluşan açı, bölgedeki sanayi mirasını ve doğal coğrafyayı aynı karede bir araya getirdi. Çekilen görüntüler, ilçenin engebeli arazi şartları ile tarihi bacanın konumunu açık bir şekilde gözler önüne serdi.